Marché de Noël

1 Rue du Marchais La Vernelle Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël, organisé par le comité des fêtes de La Vernelle.Familles

Nombreux exposants de produits locaux.

Visite du Père Noël de 11h à 12h.

Vente d’huitres et réservation d’huitres pour Noël.

Buvette et restauration sur place. .

1 Rue du Marchais La Vernelle 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 46 35 03

English :

Christmas market, organized by the festival committee of La Vernelle.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Festkomitee von La Vernelle.

Italiano :

Mercatino di Natale, organizzato dal comitato del festival La Vernelle.

Espanol :

Mercado de Navidad, organizado por el comité de fiestas de La Vernelle.

L’événement Marché de Noël La Vernelle a été mis à jour le 2025-11-08 par BERRY