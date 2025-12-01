Marché de Noël La Vernelle
Marché de Noël La Vernelle dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
1 Rue du Marchais La Vernelle Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Marché de Noël, organisé par le comité des fêtes de La Vernelle.Familles
Nombreux exposants de produits locaux.
Visite du Père Noël de 11h à 12h.
Vente d’huitres et réservation d’huitres pour Noël.
Buvette et restauration sur place. .
1 Rue du Marchais La Vernelle 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 76 46 35 03
English :
Christmas market, organized by the festival committee of La Vernelle.
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert vom Festkomitee von La Vernelle.
Italiano :
Mercatino di Natale, organizzato dal comitato del festival La Vernelle.
Espanol :
Mercado de Navidad, organizado por el comité de fiestas de La Vernelle.
L’événement Marché de Noël La Vernelle a été mis à jour le 2025-11-08 par BERRY