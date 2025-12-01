Marché de Noël La Vieux-Rue

Marché de Noël

Place de l’église La Vieux-Rue Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le Comité des fêtes de la Vieux Rue vous invite à son Marché de Noël ce dimanche 14 décembre.

Venez voir les stands d’artisans pour vos idées cadeaux, déco et repas.

On vous y attend nombreux ! .

Place de l’église La Vieux-Rue 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 52 61 80 44 comitedesfeteslvr@gmail.com

