Marché de Noël La Vieux-Rue

Place de l’église La Vieux-Rue Seine-Maritime
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
Le Comité des fêtes de la Vieux Rue vous invite à son Marché de Noël ce dimanche 14 décembre.
Venez voir les stands d’artisans pour vos idées cadeaux, déco et repas.
On vous y attend nombreux ! .
Place de l’église La Vieux-Rue 76160 Seine-Maritime Normandie +33 6 52 61 80 44 comitedesfeteslvr@gmail.com
