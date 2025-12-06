MARCHÉ DE NOËL LA YOLE Vendres

MARCHÉ DE NOËL LA YOLE

128 Avenue de la Méditerranée Vendres Hérault

Découvrez la magie du Marché de Noël du Domaine La Yole les 6-7, 13-14 et 20-21 décembre ! Plongez dans une ambiance féerique avec des animations captivantes, des gourmandises artisanales, le passage chaleureux du Père Noël et un concert exceptionnel des Diegos de The Voice Kids. Partagez aussi l’esprit solidaire de cette période grâce à la collecte de jouets.

Venez vivre la magie de Noël au Domaine La Yole ! Découvrez un Marché de Noël féerique avec stands gourmands, animations pour enfants, passage du Père Noël et concerts exceptionnels Diegos de The Voice Kids, Arabella de The Voice France, la chorale Carpesienne, Isaorda et l’école de musique de Béziers. Participez à notre Noël solidaire avec une collecte de jouets. Trois week-ends festifs 6-7, 13-14 et 20-21 décembre 2025. .

Discover the magic of the Domaine La Yole Christmas Market on December 6-7, 13-14 and 20-21! Immerse yourself in a magical atmosphere with captivating entertainment, hand-crafted treats, a warm welcome from Santa Claus and an exceptional concert by Diegos from The Voice Kids. And don’t forget to share in the spirit of solidarity this season, with our toy drive.

