MARCHE DE NOEL Place Jean Rivero Labastide-Clermont

MARCHE DE NOEL

MARCHE DE NOEL Place Jean Rivero Labastide-Clermont vendredi 19 décembre 2025.

MARCHE DE NOEL

Place Jean Rivero BOULODROME Labastide-Clermont Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19

Date(s) :
2025-12-19

le MARCHE DE NOEL débute de 16h à 20h
18h Spectacle Il etait une fois Noël avec la Compagnie les Petits Z’artistes
19h: service de l’aligot saucisse par la ferme du cammas.
MARCHE DE SOLiDAiRE ET ÉCOLOGIQUE   .

Place Jean Rivero BOULODROME Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie   assoengrain@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

cHRISTMAS MARKET from 4pm to 8pm
6pm: Il etait une fois Noël show with Compagnie les Petits Z’artistes
7pm: aligot sausage served by la ferme du cammas.

L’événement MARCHE DE NOEL Labastide-Clermont a été mis à jour le 2025-12-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE