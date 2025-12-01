MARCHE DE NOEL Place Jean Rivero Labastide-Clermont
MARCHE DE NOEL Place Jean Rivero Labastide-Clermont vendredi 19 décembre 2025.
MARCHE DE NOEL
Place Jean Rivero BOULODROME Labastide-Clermont Haute-Garonne
Début : 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
le MARCHE DE NOEL débute de 16h à 20h
18h Spectacle Il etait une fois Noël avec la Compagnie les Petits Z’artistes
19h: service de l’aligot saucisse par la ferme du cammas.
MARCHE DE SOLiDAiRE ET ÉCOLOGIQUE .
Place Jean Rivero BOULODROME Labastide-Clermont 31370 Haute-Garonne Occitanie assoengrain@gmail.com
English :
cHRISTMAS MARKET from 4pm to 8pm
6pm: Il etait une fois Noël show with Compagnie les Petits Z’artistes
7pm: aligot sausage served by la ferme du cammas.
