MARCHE DE NOEL

ESPACE CLAUDE DUCERT Labège Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez profiter des stands, animations et spectacles pour célébrer la magie de Noël !

Préparez-vous à vivre une journée plongée dans la magie de Noël !

Comme chaque année, Labège se transforme en véritable village enchanté, où petits et grands pourront profiter d’animations féeriques, de gourmandises, de surprises… et bien sûr de l’incontournable présence du Père Noël ! .

ESPACE CLAUDE DUCERT Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie

English :

Come and enjoy the stalls, entertainment and shows to celebrate the magic of Christmas!

L’événement MARCHE DE NOEL Labège a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE