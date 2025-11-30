Marché de Noël Labergement-lès-Auxonne Labergement-lès-Auxonne
Marché de Noël Labergement-lès-Auxonne
Salle des fêtes Labergement-lès-Auxonne Côte-d’Or
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Marché de noël accueillant différents exposants et artisans du coins ! .
Salle des fêtes Labergement-lès-Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 69 66 02
