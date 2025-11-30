Marché de Noël Labergement-lès-Auxonne Labergement-lès-Auxonne

Marché de Noël Labergement-lès-Auxonne

Salle des fêtes Labergement-lès-Auxonne Côte-d'Or

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Marché de noël accueillant différents exposants et artisans du coins ! .

Salle des fêtes Labergement-lès-Auxonne 21130 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 69 66 02

