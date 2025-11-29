Marché de Noël Lacapelle-Cabanac
Marché de Noël Lacapelle-Cabanac samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Lacapelle-Cabanac Lot
Marché de Noël proposant de l’artisanat local, des gâteaux, des boissons chaudes, et une braderie de jeux, jouets et vêtements d’enfants.
Organisé par la ressource rit.
Lacapelle-Cabanac 46700 Lot Occitanie +33 6 44 25 41 24
English :
Christmas market featuring local crafts, cakes, hot drinks and a sale on games, toys and children’s clothes.
Organized by la ressource rit.
German :
Weihnachtsmarkt mit lokalem Kunsthandwerk, Kuchen, heißen Getränken und einem Ausverkauf von Spielen, Spielzeug und Kinderkleidung.
Organisiert von der Ressource Rit.
Italiano :
Mercatino di Natale che offre artigianato locale, torte, bevande calde e una vendita di giochi, giocattoli e vestiti per bambini.
Organizzato da la ressource rit.
Espanol :
Mercado navideño con artesanía local, pasteles, bebidas calientes y un mercadillo de juegos, juguetes y ropa infantil.
Organizado por la ressource rit.
