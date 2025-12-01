Marché de Noël Lachapelle-aux-Pots

Marché de Noël

3 Rue du Fond Pierre Tain Lachapelle-aux-Pots Oise

Gratuit

Début : 2025-12-21 11:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

À quelques jours de Noël, venez profiter d’un moment de détente entourés d’artisans locaux, de poneys et du père Noël ! Pour les plus jeunes, des ateliers maquillages. Buvette sur place.

3 Rue du Fond Pierre Tain Lachapelle-aux-Pots 60650 Oise Hauts-de-France +33 9 77 32 65 88

English :

Just a few days before Christmas, come and enjoy a moment of relaxation surrounded by local craftsmen, ponies and Santa Claus! Make-up workshops for youngsters. Refreshments on site.

Free

German :

Ein paar Tage vor Weihnachten können Sie hier einen Moment der Entspannung genießen, umgeben von lokalen Kunsthandwerkern, Ponys und dem Weihnachtsmann! Für die Jüngsten gibt es Schminkworkshops. Erfrischungsgetränke vor Ort.

Kostenlos

Italiano :

A pochi giorni dal Natale, venite a godervi un momento di relax circondati da artigiani locali, pony e Babbo Natale! Per i più piccoli ci saranno laboratori di face-painting. Rinfresco in loco.

Gratuito

Espanol :

A pocos días de la Navidad, venga a disfrutar de un momento de relax rodeado de artesanos locales, ponis y Papá Noel Habrá talleres de pintura de caras para los más pequeños. Refrescos in situ.

Gratis

