Marché de Noël Parking de l’école Lagraulière dimanche 21 décembre 2025.

Parking de l’école 10 Route de la Gare Lagraulière Corrèze

Début : 2025-12-21
Marché de Noël Arrivé du Père Noël en calèche à 15 h.   .

Parking de l’école 10 Route de la Gare Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   contact@apelagrauliere.com

