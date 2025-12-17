Marché de Noël Parking de l’école Lagraulière
Marché de Noël Parking de l’école Lagraulière dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Parking de l’école 10 Route de la Gare Lagraulière Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Marché de Noël Arrivé du Père Noël en calèche à 15 h. .
Parking de l’école 10 Route de la Gare Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine contact@apelagrauliere.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Lagraulière a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze