Marché de Noël LALOUBERE Laloubère

Marché de Noël

LALOUBERE Avenue des Sports Laloubère Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Bienvenue au traditionnel Marché de Noël organisé par l’association A Biste D’Aguilat !

Venez découvrir nos créations et choisir des cadeaux de Noël faits main, que vous aurez plaisir à offrir à vos proches et amis.

Nous vous attendons nombreux !

LALOUBERE Avenue des Sports Laloubère 65310 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 93 60 47 ledebarrasdesfees65@gmail.com

English :

Welcome to the traditional Christmas Market organized by the A Biste D’Aguilat association!

Come and discover our creations and choose handmade Christmas gifts for your friends and family.

We look forward to seeing you there!

German :

Willkommen zum traditionellen Weihnachtsmarkt, der von der Vereinigung A Biste D’Aguilat organisiert wird!

Kommen Sie vorbei, um unsere Kreationen zu entdecken und handgemachte Weihnachtsgeschenke auszuwählen, die Sie gerne an Ihre Familie und Freunde verschenken werden.

Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Benvenuti al tradizionale mercatino di Natale organizzato dall’associazione A Biste D’Aguilat!

Venite a scoprire le nostre creazioni e a scegliere i regali di Natale fatti a mano per i vostri amici e familiari.

Vi aspettiamo!

Espanol :

¡Bienvenido al tradicional Mercado de Navidad organizado por la asociación A Biste D’Aguilat!

Venga a descubrir nuestras creaciones y elija regalos de Navidad hechos a mano para sus amigos y familiares.

¡Le esperamos!

