MARCHÉ DE NOËL

Lamalou-les-Bains Hérault

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Marché de Noël à Lamalou les Bains, organisé par l’association l’art de la main.

Idées Cadeaux, décorations artisanales, produits du terroir et d’ailleurs

Samedi 22 novembre 2025, de 9h à 18h, parc du casino et salle des fêtes

Pêche aux canards, chateau gonflable, animations pour enfants, et visite du Père Noël

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

English :

Christmas market in Lamalou les Bains, organized by the association l’art de la main.

Gift ideas, handcrafted decorations, local and foreign products

Saturday, November 22, 2025, 9am to 6pm, Parc du Casino and salle des fêtes

Duck fishing, bouncy castle, children’s entertainment, and a visit from Santa Claus

German :

Weihnachtsmarkt in Lamalou les Bains, organisiert vom Verein l’art de la main.

Geschenkideen, handgefertigte Dekorationen, regionale und internationale Produkte

Samstag, 22. November 2025, von 9 bis 18 Uhr, Park des Kasinos und Festsaal

Entenangeln, Hüpfburg, Kinderanimation und Besuch des Weihnachtsmanns

Italiano :

Mercatino di Natale a Lamalou les Bains, organizzato dall’associazione l’art de la main.

Idee regalo, decorazioni artigianali, prodotti locali e stranieri

Sabato 22 novembre 2025, dalle 9.00 alle 18.00, Parc du Casino e salle des fêtes

Pesca delle anatre, castello gonfiabile, animazione per bambini e visita di Babbo Natale

Espanol :

Mercado de Navidad en Lamalou les Bains, organizado por la asociación l’art de la main.

Ideas para regalos, adornos artesanales, productos locales y extranjeros

Sábado 22 de noviembre de 2025, de 9.00 a 18.00 h, Parque del Casino y sala de fiestas

Pesca de patos, castillo hinchable, animación infantil y visita de Papá Noel

