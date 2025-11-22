MARCHÉ DE NOËL Lamalou-les-Bains
MARCHÉ DE NOËL Lamalou-les-Bains samedi 22 novembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Lamalou-les-Bains Hérault
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Marché de Noël à Lamalou les Bains, organisé par l’association l’art de la main.
Idées Cadeaux, décorations artisanales, produits du terroir et d’ailleurs
Samedi 22 novembre 2025, de 9h à 18h, parc du casino et salle des fêtes
Pêche aux canards, chateau gonflable, animations pour enfants, et visite du Père Noël
Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07
English :
Christmas market in Lamalou les Bains, organized by the association l’art de la main.
Gift ideas, handcrafted decorations, local and foreign products
Saturday, November 22, 2025, 9am to 6pm, Parc du Casino and salle des fêtes
Duck fishing, bouncy castle, children’s entertainment, and a visit from Santa Claus
German :
Weihnachtsmarkt in Lamalou les Bains, organisiert vom Verein l’art de la main.
Geschenkideen, handgefertigte Dekorationen, regionale und internationale Produkte
Samstag, 22. November 2025, von 9 bis 18 Uhr, Park des Kasinos und Festsaal
Entenangeln, Hüpfburg, Kinderanimation und Besuch des Weihnachtsmanns
Italiano :
Mercatino di Natale a Lamalou les Bains, organizzato dall’associazione l’art de la main.
Idee regalo, decorazioni artigianali, prodotti locali e stranieri
Sabato 22 novembre 2025, dalle 9.00 alle 18.00, Parc du Casino e salle des fêtes
Pesca delle anatre, castello gonfiabile, animazione per bambini e visita di Babbo Natale
Espanol :
Mercado de Navidad en Lamalou les Bains, organizado por la asociación l’art de la main.
Ideas para regalos, adornos artesanales, productos locales y extranjeros
Sábado 22 de noviembre de 2025, de 9.00 a 18.00 h, Parque del Casino y sala de fiestas
Pesca de patos, castillo hinchable, animación infantil y visita de Papá Noel
L’événement MARCHÉ DE NOËL Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB