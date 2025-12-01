Marché de Noël Landes
Marché de Noël Landes dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Landes Charente-Maritime
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Marché artisanal avec des artistes locaux.
Salle des fêtes Landes 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 90 40 29 anim.landes17@gmail.com
German :
Kunsthandwerksmarkt mit lokalen Künstlern.
Italiano :
Mercatino dell’artigianato con artisti locali.
Espanol :
Mercado de artesanía con artistas locales.
