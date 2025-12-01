Marché de Noël

Salle des fêtes Landes Charente-Maritime

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Marché artisanal avec des artistes locaux.

Salle des fêtes Landes 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 90 40 29 anim.landes17@gmail.com

Kunsthandwerksmarkt mit lokalen Künstlern.

Mercatino dell’artigianato con artisti locali.

Mercado de artesanía con artistas locales.

L’événement Marché de Noël Landes a été mis à jour le 2025-10-06 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme