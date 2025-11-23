Marché de Noël Landos
Marché de Noël Landos dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle culturelle Landos Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Le tir sportif landossien vous propose un marché de Noël avec un large choix de produits. Une tombola et une buvette vous seront proposées. Le Père Noël sera présent de 10h00 à 16h00
.
Salle culturelle Landos 43340 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 39 84 37
English : Marché de Noël
Le tir sportif landossien will be holding a Christmas market with a wide range of products. Tombola and refreshments will be available. Santa Claus will be present from 10:00 am to 4:00 pm
German : Marché de Noël
Der Sportschützenverein Landossien bietet Ihnen einen Weihnachtsmarkt mit einer großen Auswahl an Produkten. Eine Tombola und ein Getränkestand werden Ihnen angeboten. Der Weihnachtsmann wird von 10:00 bis 16:00 Uhr anwesend sein
Italiano : Marché de Noël
Il club di tiro a segno di Landossien organizza un mercatino di Natale con una vasta gamma di prodotti. Ci saranno anche una tombola e un rinfresco. Babbo Natale sarà presente dalle 10.00 alle 16.00
Espanol : Marché de Noël
El club de tiro Landossian organiza un mercadillo navideño con una amplia gama de productos. También habrá una tómbola y refrescos. Papá Noel estará presente de 10.00 a 16.00 horas
L’événement Marché de Noël Landos a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire