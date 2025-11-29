Marché de Noël Salle des fêtes Landrais

Marché de Noël

Salle des fêtes Place de la mairie Landrais Charente-Maritime

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-29

Vivez la magie de Noël lors de ce marché proposant plus de 25 exposants artisanaux.

Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite et ambiance festive assurée !

Salle des fêtes Place de la mairie Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 15 43 10 lepiculien@gmail.com

English :

Experience the magic of Christmas at this market featuring over 25 craft exhibitors.

Refreshments and snacks on site.

Free admission and festive atmosphere guaranteed!

German :

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten auf diesem Markt mit mehr als 25 Kunsthandwerksausstellern.

Getränke und Speisen vor Ort.

Freier Eintritt und festliche Stimmung garantiert!

Italiano :

Vivete la magia del Natale in questo mercatino con oltre 25 espositori di artigianato.

Rinfreschi e cibo in loco.

Ingresso gratuito e atmosfera festosa garantita!

Espanol :

Viva la magia de la Navidad en este mercado con más de 25 expositores de artesanía.

Refrescos y comida in situ.

Entrada gratuita y ambiente festivo garantizado

L’événement Marché de Noël Landrais a été mis à jour le 2025-10-29 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin