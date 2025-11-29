Marché de Noël Salle des fêtes Landrais
Salle des fêtes Place de la mairie Landrais Charente-Maritime
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-29
Vivez la magie de Noël lors de ce marché proposant plus de 25 exposants artisanaux.
Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite et ambiance festive assurée !
Salle des fêtes Place de la mairie Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 15 43 10 lepiculien@gmail.com
English :
Experience the magic of Christmas at this market featuring over 25 craft exhibitors.
Refreshments and snacks on site.
Free admission and festive atmosphere guaranteed!
German :
Erleben Sie den Zauber von Weihnachten auf diesem Markt mit mehr als 25 Kunsthandwerksausstellern.
Getränke und Speisen vor Ort.
Freier Eintritt und festliche Stimmung garantiert!
Italiano :
Vivete la magia del Natale in questo mercatino con oltre 25 espositori di artigianato.
Rinfreschi e cibo in loco.
Ingresso gratuito e atmosfera festosa garantita!
Espanol :
Viva la magia de la Navidad en este mercado con más de 25 expositores de artesanía.
Refrescos y comida in situ.
Entrada gratuita y ambiente festivo garantizado
