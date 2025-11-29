Marché de Noël Landser

Marché de Noël

Place de la Mairie Landser Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

2025-11-29 2025-11-30

Venez découvrir ce petit marché de Noël dédié à l’artisanat local ! Au programme démonstrations de chantournage, atelier de découpe sur bois, jeux d’antan en bois pour petits et grands, sans oublier la boîte aux lettres du Père Noël et sa visite chaque après-midi !

Profitez des saveurs traditionnelles avec la vente de miel, escargots, fromages, crêpes, tartes flambées, vin chaud et bien d’autres délices.

Ne manquez pas les feux de Noël samedi à 19h, pour une ambiance féerique garantie !

Et pour clôturer en beauté, un concert de Noël par le Chœur des Garçons de Mulhouse vous attend dimanche à 17h30 à l’Église. 0 .

Place de la Mairie Landser 68440 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 31 05 maire@ville-landser.fr

