Marché de Noël Salle Omnisports Landunvez

Salle Omnisports Résidence du Gludic Landunvez Finistère
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 19:15:00
La mairie de Landunvez organise son marché de Noël à la salle Omnisports .
Une nouveauté ! Un feu d’artifice aura lieu à 18h30 auprès de la salle Omnisports.
Le père-Noël nous rendra visite vers 16h30. Des balades en calèche auront lieu
de 14h à 17h. .
Salle Omnisports Résidence du Gludic Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 22 62 39 38
