Marché de Noël Salle Omnisports Landunvez

Marché de Noël

Salle Omnisports Résidence du Gludic Landunvez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 19:15:00

Date(s) :

2025-12-20

La mairie de Landunvez organise son marché de Noël à la salle Omnisports .

Une nouveauté ! Un feu d’artifice aura lieu à 18h30 auprès de la salle Omnisports.

Le père-Noël nous rendra visite vers 16h30. Des balades en calèche auront lieu

de 14h à 17h. .

Salle Omnisports Résidence du Gludic Landunvez 29840 Finistère Bretagne +33 6 22 62 39 38

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Landunvez a été mis à jour le 2025-11-24 par OT IROISE BRETAGNE