Marché de Noël | Langeac

Place de la Liberté Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-17

Marché de Noël avec plusieurs stands de vente de cadeaux & dégustation de produits gastronomiques (foie gras, huitres, vin chaud etc…) Animations pour petits & grands avec patinoire, ateliers, concerts, karaoké, calèche, visite du Père Noël…

Place de la Liberté Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com

English :

Christmas market with several stalls selling gifts & tasting gourmet products (foie gras, oysters, mulled wine etc…) Activities for young and old with ice rink, workshops, concerts, karaoke, horse-drawn carriage, visit from Santa Claus…

German :

Weihnachtsmarkt mit mehreren Ständen, an denen Geschenke verkauft werden & Verkostung von gastronomischen Produkten (Foie gras, Austern, Glühwein etc.) Animationen für Groß und Klein mit Eislaufbahn, Workshops, Konzerten, Karaoke, Kutsche, Besuch des Weihnachtsmanns…

Italiano :

Mercatino di Natale con numerose bancarelle di regali e degustazioni di prodotti gastronomici (foie gras, ostriche, vin brulé, ecc.) Attività per grandi e piccini con pista di pattinaggio, laboratori, concerti, karaoke, carrozza trainata da cavalli, visita di Babbo Natale, ecc.

Espanol :

Mercado de Navidad con varios puestos de venta de regalos y degustación de productos gastronómicos (foie gras, ostras, vino caliente, etc.) Actividades para grandes y pequeños con pista de hielo, talleres, conciertos, karaoke, coche de caballos, visita de Papá Noel, etc.

L’événement Marché de Noël | Langeac Langeac a été mis à jour le 2025-11-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier