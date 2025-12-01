Marché de noël Langon

Marché de noël

place de l’église Langon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-13 00:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Le marché aura lieu sur la Place de l’église. Une trentaine d’artisans et créateurs vous attendent sous barnums.

Au programme déambulation de Danièla de la compagnie ‘Agreabulles’ avec ses bulles géantes et son spectacle.

Concert dans l’église a 19H avec 2 chorales locales. ‘les langues au nez’ de Langon et la polyphonette.’ de Guipry

Restauration et buvette sur place. .

place de l’église Langon 35660 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 66 31 40 78

