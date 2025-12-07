Marché de Noël Salle des fêtes Langonnet

Marché de Noël

Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Trouvez des idées de cadeaux avant les festivités de fin d’année… Un marché de produits artisanaux locaux et bretons ! Baptême poney. Visite du Père Noël. Buvette et restauration. Chocolat chaud offert aux enfants. Cadeau aux 50 premiers visiteurs. Selon météo Baptême poney, Châtaignes grillées. Arrivée du père noël à 15h, distribution de bonbons, photos. Tirage de la tombola à 17h par le père Noël. Passage d’un tracteur décoré illuminé aux couleurs de Noël. Organisé par l’association Tous Langonnetais . Au vu de la présence des enfants et des poneys et du tracteur l’après-midi, le parking de la salle polyvalente ne sera accessible qu’aux PMR. .

Salle des fêtes Rue Saint-Maur Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 6 77 36 62 45

L’événement Marché de Noël Langonnet a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan