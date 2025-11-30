Marché de Noël Languédias

Marché de Noël

Salle des fêtes Languédias Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

L’association le Cœur y est organise un marché de Noël. Vous y trouverez des produits locaux, de l’artisanat et d’autres produits.

L’association proposera de la restauration sur place, vin et et chocolat chaud, animations pour les enfants et venue du père Noël ainsi que tirage de la tombola. .

Salle des fêtes Languédias 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 36 49 29

