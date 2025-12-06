Marché de Noël Salle Stéredenn Lanmeur
Salle Stéredenn Rue du 19 Mars 1962 Lanmeur Finistère
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-07 19:00:00
L’incontournable marché de Noël du Trégor Finistérien aura lieu les 6 et 7 décembre en la salle chauffée de Stérédenn de LANMEUR.
Plus de 45 créateurs attendus. Chants de Noël par les enfants et chants de marins. Tombola pour le téléthon. .
Salle Stéredenn Rue du 19 Mars 1962 Lanmeur 29620 Finistère Bretagne +33 6 70 10 51 80
