Marché de Noël LANNEMEZAN Lannemezan
Marché de Noël LANNEMEZAN Lannemezan samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
LANNEMEZAN En centre-ville Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Cette année le traditionnel marché de Noël de Lannemezan aura lieu le samedi 13 décembre pour une journée magique au cœur de la ville artisans, gourmandises, idées cadeaux…
L’ambiance féérique de Noël sera au rendez-vous !
Professionnels, artisans, créateurs il reste encore quelques places disponibles !
Ne manquez pas cette belle occasion de faire découvrir vos produits lors de cet événement incontournable de fin d’année.
Infos & Inscriptions assos.commercantslzan@gmail.com
.
LANNEMEZAN En centre-ville Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie assos.commercantslzan@gmail.com
English :
This year, Lannemezan?s traditional Christmas market will take place on Saturday December 13 for a magical day in the heart of the town: craftsmen, delicacies, gift ideas?
A magical Christmas atmosphere awaits you!
Professionals, craftsmen, designers: there are still a few places available!
Don’t miss this great opportunity to showcase your products at this not-to-be-missed end-of-year event.
Info & Registration: assos.commercantslzan@gmail.com
German :
Dieses Jahr findet der traditionelle Weihnachtsmarkt von Lannemezan am Samstag, den 13. Dezember statt. Ein magischer Tag im Herzen der Stadt: Kunsthandwerker, Leckereien, Geschenkideen?
Es herrscht eine märchenhafte Weihnachtsstimmung!
Gewerbetreibende, Handwerker, Designer: Es sind noch einige Plätze frei!
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre Produkte bei dieser unumgänglichen Veranstaltung zum Jahresende vorzustellen.
Infos & Anmeldung: assos.commercantslzan@gmail.com
Italiano :
Quest’anno il tradizionale mercatino di Natale di Lannemezan si terrà sabato 13 dicembre per una giornata magica nel cuore della città: artigiani, prelibatezze, idee regalo?
Una magica atmosfera natalizia vi aspetta!
Professionisti, artigiani, designer: ci sono ancora alcuni posti disponibili!
Non perdete l’occasione di esporre i vostri prodotti in questo imperdibile evento di fine anno.
Informazioni e iscrizioni: assos.commercantslzan@gmail.com
Espanol :
Este año, el tradicional mercado navideño de Lannemezan tendrá lugar el sábado 13 de diciembre para disfrutar de un día mágico en el corazón de la ciudad: artesanos, delicatessen, ideas para regalar..
Le espera un ambiente navideño mágico
Profesionales, artesanos, diseñadores: ¡todavía quedan algunas plazas disponibles!
No se pierda esta gran oportunidad de mostrar sus productos en esta cita ineludible de fin de año.
Información e inscripciones: assos.commercantslzan@gmail.com
L’événement Marché de Noël Lannemezan a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65