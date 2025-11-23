Marché de Noël Lanvéoc Espace nautique Lanvéoc
Marché de Noël Lanvéoc Espace nautique Lanvéoc dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël Lanvéoc
Espace nautique 495 La Grève Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Salle chauffée.
Grand parking attenant.
Présence du Père Noël à 11h00 et 15h00, distribution de chocolats aux enfants.
Vin chaud ou chocolat chaud offert à 16h00 à tous.
Concours de la plus belle enveloppe au Père Noël (préciser le nom et l’adresse de l’enfant).
Crêpes et buvette .
Espace nautique 495 La Grève Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 45 64 03 41
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Lanvéoc Lanvéoc a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime