Marché de Noël Lanvéoc Espace nautique Lanvéoc

Marché de Noël Lanvéoc

Espace nautique 495 La Grève Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Salle chauffée.

Grand parking attenant.

Présence du Père Noël à 11h00 et 15h00, distribution de chocolats aux enfants.

Vin chaud ou chocolat chaud offert à 16h00 à tous.

Concours de la plus belle enveloppe au Père Noël (préciser le nom et l’adresse de l’enfant).

Crêpes et buvette .

Espace nautique 495 La Grève Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 45 64 03 41

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Lanvéoc Lanvéoc a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime