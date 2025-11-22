Marché de Noël Lapalisse

Marché de Noël

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 17:00:00

2025-11-22

Organisé par le Comité des Fêtes

Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 35 82

English : Christmas’ fathers race and Christmas market

Organized by Comité des Fêtes

German :

Organisiert vom Festkomitee

Italiano :

Organizzato dal Comitato delle Feste

Espanol :

Organizado por el Comité de Fiestas

