Marché de Noël Lapalisse
Marché de Noël Lapalisse samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle de la Grenette Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-23 17:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Organisé par le Comité des Fêtes
.
Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 35 82
English : Christmas’ fathers race and Christmas market
Organized by Comité des Fêtes
German :
Organisiert vom Festkomitee
Italiano :
Organizzato dal Comitato delle Feste
Espanol :
Organizado por el Comité de Fiestas
L’événement Marché de Noël Lapalisse a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme du pays de Lapalisse