Marché de Noël La Loge des Gardes Laprugne
Marché de Noël La Loge des Gardes Laprugne dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
La Loge des Gardes La Belle Verte Laprugne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Stand artistes, artisans, et producteurs
Chant de Noël à 14h30 par la chorale Les p’tites Notes en Folie
Animations pour petits et grands
Bar, restauration, crêpes et gaufres
Expo de photos sur la Loge de 1950 à 2000
.
La Loge des Gardes La Belle Verte Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 16 61 77 carpentier.emmanuelle@yahoo.fr
English :
Artists’, craftsmen’s and producers’ stalls
Christmas carol singing at 2:30 p.m. by the Les p’tites Notes en Folie choir
Entertainment for young and old
Bar, catering, crêpes and waffles
Photo exhibition on the Lodge from 1950 to 2000
L’événement Marché de Noël Laprugne a été mis à jour le 2025-12-02 par Vichy Destinations