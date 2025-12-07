Marché de Noël La Loge des Gardes Laprugne

Marché de Noël

La Loge des Gardes La Belle Verte Laprugne Allier

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Stand artistes, artisans, et producteurs

Chant de Noël à 14h30 par la chorale Les p’tites Notes en Folie

Animations pour petits et grands

Bar, restauration, crêpes et gaufres

Expo de photos sur la Loge de 1950 à 2000

La Loge des Gardes La Belle Verte Laprugne 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 16 61 77 carpentier.emmanuelle@yahoo.fr

English :

Artists’, craftsmen’s and producers’ stalls

Christmas carol singing at 2:30 p.m. by the Les p’tites Notes en Folie choir

Entertainment for young and old

Bar, catering, crêpes and waffles

Photo exhibition on the Lodge from 1950 to 2000

