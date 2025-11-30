Marché de Noël Lapte
Marché de Noël Lapte dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Gymnase de Lapte Lapte Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Dans une ambiance festive et conviviale pour préparer les fêtes, venez trouver des stands d’artisanat, des produits locaux, des idées cadeaux.
.
Gymnase de Lapte Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 65 67 91 14
English :
In a festive and convivial atmosphere to prepare for the holidays, come and find craft stands, local products and gift ideas.
German :
In einer festlichen und geselligen Atmosphäre zur Vorbereitung auf die Feiertage finden Sie Stände mit Kunsthandwerk, lokalen Produkten und Geschenkideen.
Italiano :
In un’atmosfera festosa e amichevole per prepararsi alle festività, venite a trovare bancarelle di artigianato, prodotti locali e idee regalo.
Espanol :
En un ambiente festivo y acogedor para preparar las fiestas, venga a descubrir puestos de artesanía, productos locales e ideas para regalar.
L’événement Marché de Noël Lapte a été mis à jour le 2025-11-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire