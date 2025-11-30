Marché de Noël

Gymnase de Lapte Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Dans une ambiance festive et conviviale pour préparer les fêtes, venez trouver des stands d’artisanat, des produits locaux, des idées cadeaux.

.

Gymnase de Lapte Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 65 67 91 14

English :

In a festive and convivial atmosphere to prepare for the holidays, come and find craft stands, local products and gift ideas.

German :

In einer festlichen und geselligen Atmosphäre zur Vorbereitung auf die Feiertage finden Sie Stände mit Kunsthandwerk, lokalen Produkten und Geschenkideen.

Italiano :

In un’atmosfera festosa e amichevole per prepararsi alle festività, venite a trovare bancarelle di artigianato, prodotti locali e idee regalo.

Espanol :

En un ambiente festivo y acogedor para preparar las fiestas, venga a descubrir puestos de artesanía, productos locales e ideas para regalar.

L’événement Marché de Noël Lapte a été mis à jour le 2025-11-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire