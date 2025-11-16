Marché de Noël Salle polyvalente Lasseube

Marché de Noël

Salle polyvalente Rue des Lavandières Lasseube Pyrénées-Atlantiques

La Pelote lasseuboise organise son traditionnel marché de Noël. Une cinquantaine d’exposants vous proposeront leurs réalisations faites mains, bijoux savons shampoings, objets céramiques, livres auto édités, textile bébés, sacs, cabas produits crochets, confections bois, aquarelles, décorations de noël, laine Alpaga et mohair, vin, cannelés, articles textiles type afro, figurine noël tissu, fleurs papier crépon, bijoux origami,, objets déco papier japonais, plantes vivantes sans terre, miel, pains épices, plantes aromatiques, sacs bananes, confitures/gelées, créations bois, tournage sur bois.

Buvette et restauration sur place ou à emporter avec la traditionnelle Daube (sur réservation), mais aussi assiettes Saucisses frites et crêpes.

Le père Noel est annoncé de 15h à 17h avec sa photographe personnelle pour immortaliser le moments avec les enfants. .

