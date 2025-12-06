Marché de Noël latino à Paris Le Hasard Ludique Paris

✨ Marché de Noël latino à Paris ✨

Le Hasard Ludique – 6 & 7 décembre

️ Entrée gratuite

Cette année, notre marché de Noël sera un véritable voyage à travers les cultures !

Plus de 70 % de créateurs latinos, aux côtés d’artisans et d’artistes venus d’autres horizons, tous résidents à Paris, vous présenteront leurs marques uniques et authentiques.

️ Le lieu parfait pour trouver vos cadeaux de Noël originaux, faits avec passion, pour tous les budgets — et soutenir ces esprits courageux qui osent créer.

Dimanche, rejoignez-nous pour nos ateliers créatifs :

☕ Peinture & café

️ Création de lanternes

Et à 19h, vivez un moment magique avec la “Noche de las Velitas”, une belle tradition colombienne qui marque le début de la saison de Noël.

Pour nous réchauffer, nous aurons aussi le jeu traditionnel colombien “Jeu de la Rana”, présent samedi et dimanche un moment convivial garanti !

️ Nous aurons également une exposition de l’artiste colombien Fernando García durant les deux jours, ainsi que la présence de Criollos, trois frères colombiens passionnés qui feront découvrir les saveurs authentiques de la gastronomie latine : tamales du Tolima et lechona seront à l’honneur !

Venez célébrer, partager et soutenir la créativité locale dans une ambiance chaleureuse et festive. ❤️

Un marché de Noël multiculturel mettant à l’honneur la diaspora latino-américaine.

Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

gratuit Tout public. A partir de 1 ans. Jusqu’à 100 ans.

Date(s) :

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

