Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MARCHÉ DE NOEL LATINO-AMÉRICAIN Sète

MARCHÉ DE NOEL LATINO-AMÉRICAIN

MARCHÉ DE NOEL LATINO-AMÉRICAIN Sète vendredi 14 novembre 2025.

MARCHÉ DE NOEL LATINO-AMÉRICAIN

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-14

​Entre marché artisanal, spécialités gourmandes et concerts ensoleillés, venez vivre un week-end festif et chaleureux au rythme latino.
Plongez dans l’ambiance vibrante de Noël aux couleurs de l’Amérique latine !Entre marché artisanal, spécialités gourmandes et concerts ensoleillés, venez vivre un week-end festif et chaleureux au rythme latino.   .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 03 23 40 24  moche_75@yahoo.com

English :

from craft markets and gourmet specialities to sun-drenched concerts, come and enjoy a warm and festive weekend of Latin rhythms.

German :

…Zwischen Kunsthandwerksmarkt, Feinschmeckerspezialitäten und sonnigen Konzerten erleben Sie ein festliches und herzliches Wochenende im lateinamerikanischen Rhythmus.

Italiano :

con un mercato artigianale, specialità gastronomiche e concerti al sole, venite a godervi un caldo e festoso fine settimana all’insegna dei ritmi latini.

Espanol :

con un mercado de artesanía, especialidades gastronómicas y conciertos bañados por el sol, venga a disfrutar de un fin de semana cálido y festivo de ritmos latinos.

L’événement MARCHÉ DE NOEL LATINO-AMÉRICAIN Sète a été mis à jour le 2025-10-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE