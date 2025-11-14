MARCHÉ DE NOEL LATINO-AMÉRICAIN Sète
Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16
2025-11-14
Entre marché artisanal, spécialités gourmandes et concerts ensoleillés, venez vivre un week-end festif et chaleureux au rythme latino.
Plongez dans l'ambiance vibrante de Noël aux couleurs de l'Amérique latine !Entre marché artisanal, spécialités gourmandes et concerts ensoleillés, venez vivre un week-end festif et chaleureux au rythme latino.
Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 03 23 40 24 moche_75@yahoo.com
English :
from craft markets and gourmet specialities to sun-drenched concerts, come and enjoy a warm and festive weekend of Latin rhythms.
German :
…Zwischen Kunsthandwerksmarkt, Feinschmeckerspezialitäten und sonnigen Konzerten erleben Sie ein festliches und herzliches Wochenende im lateinamerikanischen Rhythmus.
Italiano :
con un mercato artigianale, specialità gastronomiche e concerti al sole, venite a godervi un caldo e festoso fine settimana all’insegna dei ritmi latini.
Espanol :
con un mercado de artesanía, especialidades gastronómicas y conciertos bañados por el sol, venga a disfrutar de un fin de semana cálido y festivo de ritmos latinos.
L’événement MARCHÉ DE NOEL LATINO-AMÉRICAIN Sète a été mis à jour le 2025-10-30 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE