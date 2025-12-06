Marché de Noël Latino x LOLAB Le Hasard Ludique Paris

Rejoignez-nous pour un marché de Noël où tradition latine et créativité française se rencontrent dans une ambiance festive et unique, en collaboration avec LOLAB. Ce marché vibrant et inclusif rassemble des créateurs·rices et entrepreneurs·euses locaux·ales, à la fois français·es et latino-américains·es, pour une expérience de Noël riche en découvertes et en partage.

Ce qui vous attend :

Le samedi et le dimanche :

Un marché festif et multiculturel : Parcourez une sélection d’entrepreneurs·euses originaires de France et d’Amérique Latine, qui vous proposent des créations originales, artisanales et modernes. Vêtements, accessoires, décoration et idées cadeaux alliant le charme français à la chaleur latino-américaine vous y attendent.

Que vous cherchiez un cadeau ou un souvenir, nos créateurs·rices vous offrent des pièces uniques, issues d’un savoir-faire artisanal reflétant toute la richesse de nos cultures.

⭐ El aji : Empanadas traditionnelles

⭐ Criollos : spécialités latino-américaines

⭐ Casa de gatto : accessoires en cuir recyclé

⭐ Cafe Atonal : dessins et illustrations au café

⭐ Graphy & Craft : illustrations et arts décoratif

⭐ Xiao Jiao Editions : livre et illustrations

⭐ Kitzia Sámano V : illustrations autour de la culture mexicaine

⭐ Luna Violeta : bijoux fait-main et lithothérapie

⭐ Jewerly Pilart : bijoux artisanaux

⭐ Lucía Sánchez Napal : illustration à l’aquarelle

⭐ Yopalqui: bijoux artisanaux aux couleurs mexicaines

⭐ Areliz deco : décoration personnalisée à offrir

Exposition des tableaux et photographie de Fernando autour de la Colombie

Le dimanche :

Atelier de peinture au café [17h – dans l’atelier] – Modalité d’inscription à venir.

Explorez les techniques basiques de l’aquarelle axées sur le café et réalisez une carte postale qui vous ressemble. L’atelier est ouvert à tout public sans aucun niveau requis, juste l’envie de s’exprimer et de s’amuser avec le café.

La Noche de Velitas [sur les rails et les quais]

Venez célébrer avec nous l’une des plus belles traditions !

Chaque année, dans la nuit du 7 au 8 décembre, les rues s’illuminent de milliers de petites bougies symbolisant la lumière, l’espoir et la joie. C’est un moment de partage, de musique et de convivialité, où l’on rend hommage à la lumière qui unit les cœurs.

Avant la tombée de la nuit, à 18h, participez à un atelier de création de lanternes : un moment convivial pour fabriquer votre propre lumière et laisser parler votre créativité. – modalité d’inscription à venir

️ Puis, à la nuit tombée, rejoignez-nous pour une déambulation lumineuse sur les rails — une promenade poétique et festive, bougie ou lanterne à la main, pour illuminer ensemble le chemin.

Venez marcher, rêver et célébrer la chaleur de cette événement magique avec nous !

LOLAB est une association dédiée à briser les stéréotypes autour de la culture latino-américaine et à promouvoir l’intégration interculturelle à travers des événements artistiques et culturel.

Venez découvrir des créations françaises et latino-américaines !

Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit

Marché en entrée libre

Atelier de création de lanterne et de peinture au café payant

Tout public.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

