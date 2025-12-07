MARCHÉ DE NOËL LATOUR DE FRANCE Latour-de-France

MARCHÉ DE NOËL LATOUR DE FRANCE

Le foyer rural organise son traditionnel marché de Noël le dimanche 7 décembre de 10h à 17h au théâtre de verdure à Latour de France.

Venez flâner et découvrir des créations originales, des bijoux, de l’artisanat, des articles mode et beauté et des produits gourmands. Présence du Père Noël et de ses mascottes. Toute la journée ateliers ludiques et créatifs, maquillage, château gonflable…

Latour-de-France 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 58 95 11 13

The Foyer Rural is holding its traditional Christmas market on Sunday December 7 from 10am to 5pm at the Théâtre de Verdure in Latour de France.

Come and discover original creations, jewelry, handicrafts, fashion, beauty and gourmet products. Santa Claus and his mascots will be on hand. All day long fun and creative workshops, face painting, bouncy castle?

