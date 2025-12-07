MARCHÉ DE NOËL Launac

MARCHÉ DE NOËL Launac dimanche 7 décembre 2025.

PLACE DE LA HALLE Launac Haute-Garonne

Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

2025-12-07

Le traditionnel Marché de Noël de Launac est de retour !
Vous y retrouverez des objets de décoration, des idées cadeaux artisanaux ou faits mains, mais aussi des produits locaux à déguster !   .

PLACE DE LA HALLE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43  contact@mairie-launac.fr

English :

The traditional Launac Christmas Market is back!

German :

Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Launac ist wieder da!

Italiano :

Torna il tradizionale mercatino di Natale di Launac!

Espanol :

¡Vuelve el tradicional mercado navideño de Launac!

