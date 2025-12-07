MARCHÉ DE NOËL Launac
MARCHÉ DE NOËL Launac dimanche 7 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
PLACE DE LA HALLE Launac Haute-Garonne
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Le traditionnel Marché de Noël de Launac est de retour !
Vous y retrouverez des objets de décoration, des idées cadeaux artisanaux ou faits mains, mais aussi des produits locaux à déguster ! .
PLACE DE LA HALLE Launac 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 40 43 contact@mairie-launac.fr
English :
The traditional Launac Christmas Market is back!
German :
Der traditionelle Weihnachtsmarkt in Launac ist wieder da!
Italiano :
Torna il tradizionale mercatino di Natale di Launac!
Espanol :
¡Vuelve el tradicional mercado navideño de Launac!
L'événement MARCHÉ DE NOËL Launac a été mis à jour le 2025-09-17