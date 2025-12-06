Marché de Noël Laussonne

Marché de Noël

Salle des fêtes Laussonne Haute-Loire

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Artisans, restauration, food truck sur place ou plat à emporter (rougail saucisse) sur réservation, dégustation d’huîtres, buvette et tombola. Marché de Noël organisé par Amicale du personnel Foyer ST Jean .

Salle des fêtes Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 78 33 51

English :

Artisans, catering, food truck on site or takeaway (rougail saucisse) on reservation, oyster tasting, refreshment bar and tombola. Christmas market organized by Amicale du personnel Foyer ST Jean .

German :

Handwerker, Essen, Foodtrucks vor Ort oder Gerichte zum Mitnehmen (Rougail saucisse) auf Vorbestellung, Austernverkostung, Getränkestand und Tombola. Weihnachtsmarkt organisiert von Amicale du personnel Foyer ST Jean .

Italiano :

Artigiani, catering, food truck in loco o da asporto (rougail saucisse) su prenotazione, degustazione di ostriche, bar e tombola. Mercatino di Natale organizzato da Amicale du personnel Foyer ST Jean .

Espanol :

Artesanos, catering, food truck in situ o comida para llevar (rougail saucisse) previa reserva, degustación de ostras, bar de refrescos y tómbola. Mercado de Navidad organizado por Amicale du personnel Foyer ST Jean .

