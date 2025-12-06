Marché de Noël Laussonne
Marché de Noël Laussonne samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Laussonne Haute-Loire
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
2025-12-06
Artisans, restauration, food truck sur place ou plat à emporter (rougail saucisse) sur réservation, dégustation d’huîtres, buvette et tombola. Marché de Noël organisé par Amicale du personnel Foyer ST Jean .
Salle des fêtes Laussonne 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 78 33 51
English :
Artisans, catering, food truck on site or takeaway (rougail saucisse) on reservation, oyster tasting, refreshment bar and tombola. Christmas market organized by Amicale du personnel Foyer ST Jean .
German :
Handwerker, Essen, Foodtrucks vor Ort oder Gerichte zum Mitnehmen (Rougail saucisse) auf Vorbestellung, Austernverkostung, Getränkestand und Tombola. Weihnachtsmarkt organisiert von Amicale du personnel Foyer ST Jean .
Italiano :
Artigiani, catering, food truck in loco o da asporto (rougail saucisse) su prenotazione, degustazione di ostriche, bar e tombola. Mercatino di Natale organizzato da Amicale du personnel Foyer ST Jean .
Espanol :
Artesanos, catering, food truck in situ o comida para llevar (rougail saucisse) previa reserva, degustación de ostras, bar de refrescos y tómbola. Mercado de Navidad organizado por Amicale du personnel Foyer ST Jean .
