Marché de Noël

Lautenbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Marché de Noël artisanal, gourmand, solidaire et musical.

Marché artisanal Ce marché se tiendra dans la salle de l’Ancienne Gare, offrant une ambiance chaleureuse et festive. Vous y trouverez des stands proposant des cadeaux de Noël authentiques et variés, tels que des objets décoratifs en bois, des accessoires en tissu, des bijoux, des bougies en cire végétale, et bien plus encore.

Marché gourmand À l’intérieur, le Club des aînés proposera café, thé et gâteaux dans un salon de thé de Noël. À l’extérieur, autour de braseros, vous pourrez déguster des crêpes, mannalas, bretzels, tartes flambées, bière de Noël, chocolat et vin chauds. Petite restauration le samedi jusqu’à 20h30.

Marché solidaire Les associations Terres des Hommes et ASIA, en collaboration avec l’ONG indienne POPE et le Groupe Ukraine du Haut-Florival, seront présentes. Les écoles locales proposeront des livres de jeunesse et animeront une kermesse de Noël avec divers jeux pour financer des projets scolaires. .

Lautenbach 68610 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 32 02

English :

Christmas market of crafts, food, solidarity and music.

German :

Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk, Gourmetküche, Solidarität und Musik.

Italiano :

Un mercatino natalizio di artigianato, cibo, solidarietà e musica.

Espanol :

Un mercado navideño de artesanía, alimentación, solidaridad y música.

