Marché de Noël La Charité Lavault-Sainte-Anne
Marché de Noël La Charité Lavault-Sainte-Anne dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne Allier
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Retrouvez la Magie de Noël à Lavault-Sainte-Anne comme tous les ans, la Commune, le Centre Social de Lavault Sainte-Anne et des associations organisent le Marché de Noël.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 07 26 secretariat.csr.lavaultsteanne@gmail.com
English :
Experience the magic of Christmas in Lavault-Sainte-Anne: as every year, the Commune, the Centre Social de Lavault Sainte-Anne and a number of associations organize the Christmas Market.
An event not to be missed!
