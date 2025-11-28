Marché de Noël Espace Boval Le Bocasse
Marché de Noël
Espace Boval 176 Rue de l’Église Le Bocasse Seine-Maritime
Début : 2025-11-28 15:00:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
2025-11-28
Ce vendredi 28 novembre, l’ASCEB vous invite à son Marché de Noël !
Venez voir les créations d’artisans locaux et des enfants de la commune.
Restauration et buvette sur place. .
asceb76690@gmail.com
