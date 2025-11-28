Marché de Noël Espace Boval Le Bocasse

Marché de Noël

Espace Boval 176 Rue de l’Église Le Bocasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 15:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Ce vendredi 28 novembre, l’ASCEB vous invite à son Marché de Noël !

Venez voir les créations d’artisans locaux et des enfants de la commune.

Restauration et buvette sur place. .

Espace Boval 176 Rue de l’Église Le Bocasse 76690 Seine-Maritime Normandie asceb76690@gmail.com

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Le Bocasse a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin