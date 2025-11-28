Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Espace Boval Le Bocasse

Marché de Noël Espace Boval Le Bocasse vendredi 28 novembre 2025.

Marché de Noël

Espace Boval 176 Rue de l’Église Le Bocasse Seine-Maritime

Ce vendredi 28 novembre, l’ASCEB vous invite à son Marché de Noël !

Venez voir les créations d’artisans locaux et des enfants de la commune.

Restauration et buvette sur place.   .

Espace Boval 176 Rue de l’Église Le Bocasse 76690 Seine-Maritime Normandie   asceb76690@gmail.com

