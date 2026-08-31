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AGENDA · Le Bocasse

Marché de Noël Espace Boval Le Bocasse

vendredi 27 novembre 2026 · Espace Boval · Le Bocasse

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Espace Boval
Adresse
176 Rue de l'Église
Ville
76690 Le Bocasse
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Bocasse

Marché de Noël

Espace Boval 176 Rue de l’Église Le Bocasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 15:00:00
fin : 2026-11-27 20:00:00

Date(s) :
2026-11-27

Le vendredi 27 novembre, l’ASCEB vous invite à son Marché de Noël !

Venez voir les créations d’artisans locaux et des enfants de la commune.

Restauration et buvette sur place.   .

Espace Boval 176 Rue de l’Église Le Bocasse 76690 Seine-Maritime Normandie   asceb76690@gmail.com

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Le Bocasse a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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