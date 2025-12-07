Marché de Noël et salle des fêtes Le Bouchon-sur-Saulx

Marché de Noël

et salle des fêtes Place de la Mairie Le Bouchon-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 08:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Marché de Noël Place de la Mairie et Salle des fêtes.

Animations toute la journée.

Entrée libre.Tout public

0 .

et salle des fêtes Place de la Mairie Le Bouchon-sur-Saulx 55500 Meuse Grand Est +33 7 87 14 40 57

English :

Christmas market Place de la Mairie and Salle des fêtes.

Entertainment all day.

Free admission.

German :

Weihnachtsmarkt Place de la Mairie und Salle des fêtes.

Animationen den ganzen Tag über.

Freier Eintritt.

Italiano :

Mercatino di Natale in Place de la Mairie e Salle des fêtes.

Animazione per tutto il giorno.

Ingresso libero.

Espanol :

Mercado de Navidad en la Place de la Mairie y Salle des fêtes.

Animación durante todo el día.

Entrada gratuita.

L’événement Marché de Noël Le Bouchon-sur-Saulx a été mis à jour le 2025-11-21 par OT SUD MEUSE