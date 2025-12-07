Marché de Noël et salle des fêtes Le Bouchon-sur-Saulx
Marché de Noël et salle des fêtes Le Bouchon-sur-Saulx dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
et salle des fêtes Place de la Mairie Le Bouchon-sur-Saulx Meuse
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 08:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de Noël Place de la Mairie et Salle des fêtes.
Animations toute la journée.
Entrée libre.Tout public
et salle des fêtes Place de la Mairie Le Bouchon-sur-Saulx 55500 Meuse Grand Est +33 7 87 14 40 57
English :
Christmas market Place de la Mairie and Salle des fêtes.
Entertainment all day.
Free admission.
German :
Weihnachtsmarkt Place de la Mairie und Salle des fêtes.
Animationen den ganzen Tag über.
Freier Eintritt.
Italiano :
Mercatino di Natale in Place de la Mairie e Salle des fêtes.
Animazione per tutto il giorno.
Ingresso libero.
Espanol :
Mercado de Navidad en la Place de la Mairie y Salle des fêtes.
Animación durante todo el día.
Entrada gratuita.
