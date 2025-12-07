Marché de Noël et salle des fêtes Le Bouchon-sur-Saulx

et salle des fêtes Place de la Mairie Le Bouchon-sur-Saulx Meuse

Marché de Noël Place de la Mairie et Salle des fêtes.
Animations toute la journée.

Entrée libre.Tout public
et salle des fêtes Place de la Mairie Le Bouchon-sur-Saulx 55500 Meuse Grand Est +33 7 87 14 40 57 

English :

Christmas market Place de la Mairie and Salle des fêtes.
Entertainment all day.

Free admission.

German :

Weihnachtsmarkt Place de la Mairie und Salle des fêtes.
Animationen den ganzen Tag über.

Freier Eintritt.

Italiano :

Mercatino di Natale in Place de la Mairie e Salle des fêtes.
Animazione per tutto il giorno.

Ingresso libero.

Espanol :

Mercado de Navidad en la Place de la Mairie y Salle des fêtes.
Animación durante todo el día.

Entrada gratuita.

