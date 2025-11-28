Marché de Noël Le Cellier
Marché de Noël Le Cellier vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël
Place Saint Méen Le Cellier Loire-Atlantique
Début : 2025-11-28 16:00:00
fin : 2025-11-28 21:00:00
2025-11-28
Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !
L’Association Cellarienne des Entreprises (ACE) a le plaisir d’organiser le marché de Noël du vendredi 28 novembre au Cellier.
Artisans, producteurs, commerçants du Cellier seront au rendez-vous.
Animations et restauration sur place. .
Place Saint Méen Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire ace.lecellier@gmail.com
English :
Get in the swing of Christmas in the Pays d’Ancenis and let the magic of the festive season sweep you away with authentic, local gifts at the Christmas markets!
German :
Vibrieren Sie im Rhythmus der Weihnachtsveranstaltungen im Pays d’Ancenis und lassen Sie sich vom Zauber der Festtage mitreißen, indem Sie auf den Weihnachtsmärkten nach authentischen und lokalen Geschenken suchen!
Italiano :
Entrate nel vivo del Natale nella regione di Ancenis e lasciatevi travolgere dalla magia delle festività mentre andate a caccia di regali autentici e locali nei mercatini di Natale!
Espanol :
Anímese a vivir la Navidad en la región de Ancenis y déjese llevar por la magia de las fiestas mientras busca auténticos regalos locales en los mercados navideños
L’événement Marché de Noël Le Cellier a été mis à jour le 2025-11-12 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis