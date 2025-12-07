Marché de Noël

Salle polyvalente Le Châtelet-sur-Retourne Ardennes

Tarif : 2 – 2 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tombola au profit de l’association

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Présence du Père Noël ainsi que Mickey et Minnie Buvette, petite restauration Tombola reversée à l’association Ardennes Asperger

.

Salle polyvalente Le Châtelet-sur-Retourne 08300 Ardennes Grand Est +33 7 68 46 72 85 ardennes.asperger@gmail.com

English :

Santa Claus and Mickey and Minnie on hand Refreshments and snacks Raffle donated to the Ardennes Asperger association

German :

Anwesenheit des Weihnachtsmanns sowie von Mickey und Minnie Getränke, kleine Snacks Tombola geht an den Verein Ardennes Asperger

Italiano :

Babbo Natale e Topolino e Minnie presenti Rinfresco e spuntini Lotteria donata all’associazione Ardennes Asperger

Espanol :

Asistencia de Papá Noel y Mickey y Minnie Refrigerios y tentempiés Rifa donada a la asociación Ardennes Asperger

L’événement Marché de Noël Le Châtelet-sur-Retourne a été mis à jour le 2025-11-03 par Ardennes Tourisme