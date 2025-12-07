Marché de Noël Le Châtelet-sur-Retourne
Marché de Noël Le Châtelet-sur-Retourne dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Le Châtelet-sur-Retourne Ardennes
Tarif : 2 – 2 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tombola au profit de l’association
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Présence du Père Noël ainsi que Mickey et Minnie Buvette, petite restauration Tombola reversée à l’association Ardennes Asperger
.
Salle polyvalente Le Châtelet-sur-Retourne 08300 Ardennes Grand Est +33 7 68 46 72 85 ardennes.asperger@gmail.com
English :
Santa Claus and Mickey and Minnie on hand Refreshments and snacks Raffle donated to the Ardennes Asperger association
German :
Anwesenheit des Weihnachtsmanns sowie von Mickey und Minnie Getränke, kleine Snacks Tombola geht an den Verein Ardennes Asperger
Italiano :
Babbo Natale e Topolino e Minnie presenti Rinfresco e spuntini Lotteria donata all’associazione Ardennes Asperger
Espanol :
Asistencia de Papá Noel y Mickey y Minnie Refrigerios y tentempiés Rifa donada a la asociación Ardennes Asperger
L’événement Marché de Noël Le Châtelet-sur-Retourne a été mis à jour le 2025-11-03 par Ardennes Tourisme