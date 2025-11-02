MARCHE DE NOEL Le Chauchet
MARCHE DE NOEL Le Chauchet vendredi 19 décembre 2025.
MARCHE DE NOEL
Salle des fêtes Le Chauchet Creuse
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Marché de Noël
Illuminations du bourg
Chiens de traineaux
Calèche à cheval
Buvette et restauration .
Salle des fêtes Le Chauchet 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfchauchet@gmail.com
