MARCHE DE NOEL Le Chauchet vendredi 19 décembre 2025.

Salle des fêtes Le Chauchet Creuse

2025-12-19
2025-12-19

Marché de Noël
Illuminations du bourg
Chiens de traineaux
Calèche à cheval
Buvette et restauration   .

Salle des fêtes Le Chauchet 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine   cdfchauchet@gmail.com

