Marché de Noël Rue du Lieutenant Jourden Le Conquet

Marché de Noël
Rue du Lieutenant Jourden Espace Tissier Le Conquet Finistère
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06
Artisanat, créations, vin chaud et gâteaux. Organisé par la SNSM et le Jumelage Le Conquet/Llandeilo. .
Rue du Lieutenant Jourden Espace Tissier Le Conquet 29217 Finistère Bretagne
