Marché de Noël Rue du Lieutenant Jourden Le Conquet

Marché de Noël

Rue du Lieutenant Jourden Espace Tissier Le Conquet Finistère

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Artisanat, créations, vin chaud et gâteaux. Organisé par la SNSM et le Jumelage Le Conquet/Llandeilo. .

Rue du Lieutenant Jourden Espace Tissier Le Conquet 29217 Finistère Bretagne

