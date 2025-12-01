Marché de Noël Le Conquet
Marché de Noël Le Conquet samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Ferme de Penzer Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Noël approche à grand pas ! Pour l’occasion, la Ferme de Penzer organise son marché de Noël.
Animations, baptême de tracteur, vin chaud au profit du Téléthon. .
Ferme de Penzer Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 59 92 39 77
English :
L’événement Marché de Noël Le Conquet a été mis à jour le 2025-12-01 par OT IROISE BRETAGNE