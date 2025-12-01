Marché de Noël École maternelle Dumont d’Urville Le Croisic

Marché de Noël

École maternelle Dumont d’Urville 18, avenue des Moulins Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-12-12 16:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Participez à un goûter magique. Prenez une photo avec le Père Noël. Découvrez des objets réalisés par les élèves et membres de l’Amicale.

Dégustez crêpes et gâteaux maison ainsi que boissons chaudes ou froides. .

École maternelle Dumont d’Urville 18, avenue des Moulins Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire amicalelaique.lecroisic@gmail.com

