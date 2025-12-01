Marché de Noël Le Crotoy
Marché de Noël Le Crotoy samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Le Crotoy Somme
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-20
Présence du Père Noël, animations, chalets d’exposants, patinoire, ateliers manuels… .
Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France +33 3 22 27 80 24
L’événement Marché de Noël Le Crotoy a été mis à jour le 2025-04-25 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre