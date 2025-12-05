Marché de Noël Le Crouais Salle culturelle Le Crouais

Marché de Noël Le Crouais

Salle culturelle Au bourg Le Crouais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 16:00:00

fin : 2025-12-05 20:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Marché de Noël organisé à Le Crouais à la salle culturelle.

Bulletin d’inscription pour les exposants à retrouver sur le site internet de la commune www.lecrouais.bzh/ma/evenements

– de 16h à 20h30. .

Salle culturelle Au bourg Le Crouais 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 68 88

