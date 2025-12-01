Marché de noël le familial Salle Polyvalente Le familial Einville-au-Jard

Marché de noël le familial

Salle Polyvalente Le familial 2 rue des Brasseries Einville-au-Jard Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 11:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël le 13 et 14 décembre 2025 de 10h à 18h à la salle polyvalente Le Familial. Entrée et tombola gratuites.

Petite restauration sur place et présence du père Noël de 10h à 11h et de 15h à 16h.Tout public

Salle Polyvalente Le familial 2 rue des Brasseries Einville-au-Jard 54370 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 92 01

English :

Christmas market on December 13 and 14, 2025 from 10am to 6pm at Le Familial multi-purpose hall. Free admission and tombola.

Snacks on site and Santa Claus from 10am to 11am and from 3pm to 4pm.

L’événement Marché de noël le familial Einville-au-Jard a été mis à jour le 2025-11-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS