Marché de Noël Le Faouët

Marché de Noël Le Faouët dimanche 21 décembre 2025.

Marché de Noël

Place des Halles Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-21

De nombreux exposants vous attendent sous les halles du Faouët ! .

Place des Halles Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 6 86 80 50 41

