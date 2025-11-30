Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Le Genest-Saint-Isle Le Genest-Saint-Isle dimanche 30 novembre 2025.

Rue des Sports Le Genest-Saint-Isle Mayenne

Début : 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-11-30 17:30:00

2025-11-30

Marché de Noël par l’APE Albert Jacquard
Passage du père Noël à 10h, 14h et 16h
Nombreux exposants
Tombola
Buvette et restauration   .

Rue des Sports Le Genest-Saint-Isle 53940 Mayenne Pays de la Loire   marchenoellegenest@gmail.com

English :

Christmas market by APE Albert Jacquard

German :

Weihnachtsmarkt der EV Albert Jacquard

Italiano :

Mercatino di Natale di APE Albert Jacquard

Espanol :

Mercado de Navidad de APE Albert Jacquard

