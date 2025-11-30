Marché de Noël Le Genest-Saint-Isle Le Genest-Saint-Isle
Rue des Sports Le Genest-Saint-Isle Mayenne
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
Début : 2025-11-30 09:30:00
fin : 2025-11-30 17:30:00
Date(s) :
2025-11-30
Marché de Noël par l’APE Albert Jacquard
Passage du père Noël à 10h, 14h et 16h
Nombreux exposants
Tombola
Buvette et restauration .
Rue des Sports Le Genest-Saint-Isle 53940 Mayenne Pays de la Loire marchenoellegenest@gmail.com
English :
Christmas market by APE Albert Jacquard
German :
Weihnachtsmarkt der EV Albert Jacquard
Italiano :
Mercatino di Natale di APE Albert Jacquard
Espanol :
Mercado de Navidad de APE Albert Jacquard
