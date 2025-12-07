Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Le Grand-Bourg dimanche 7 décembre 2025.

Place du Champ de Foire Le Grand-Bourg Creuse

Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

2025-12-07

Nombreux producteurs et artisans,
Animation musicale, mascotte …
Arrivée du Père Noël à partir de 14h 30.
Feu d’artifice à 18h 00.   .

Place du Champ de Foire Le Grand-Bourg 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 40 21  mairie.legrandbourg@wanadoo.fr

